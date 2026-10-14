НА ЖИВО: Премиерът, министри и шефовете на службите в НС След ударите с дронове в Черно море

Атаките с дронове в Черно море са първа точка от работата на депутатите в НС.

Премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също трябва да дадат повече информация за предприетите действия и оценката на риска за националната сигурност.

Трябва да станат ясни и предстоящите действия на държавата и мерките, които ще бъдат взети във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, на 6 и 13 октомври в непосредствена близост до териториалните води на България.

Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхно участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и за оборудване с антидрон системи.