Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове

Не са открити останки от дронове на атакувания кораб "Ейбъл", съобщиха на брифинг военнослущежи след проведен детайлен оглед на плавателния съд.

Превозваният товар е жито.

Атаката на двата търговски кораба в изкючителната икономическа зона на България беше извършена в нощта на 6 октомври.

Подполковник Пламен Дончев - зам.-командир на 24 база: "Мисията беше да десантираме двама военнослужещи, които да направят оглед на кораба, това е основна мисия с оглед на детайлите."

Не са открити останки от дронове.

Над 30 минути е продължила проверката на кораба.

Старши сержант Иван Кацаров, старши парашутист - спасител: "Бяхме десантирани за проверка на остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите, не намерихме такива. Всичко е обгоряло, влизахме вътре - всичко е изгоряло. Проверихме товара - жито." Велислав Яруков - специалист в отделение по търсене и спасяване на 24-та авиационна база: "Имаме записи на цялото проверяване на кораба, има много тежки последици от пожара, хората са използвали аварийно-спасителни средства, които са имали на борда, за да се евакуират и да се спасят и няма следи от нищо останало по кораба."

От Военноморските сили коментираха евентуално потъване на "Ейбъл".

"Никой не може да каже дали ще потъне, има пробойна в кормовата част, корабът към момента е в устойчиво състояние. Няма разлив. На 40 мили източно се намира от нашите брегове, следим ситуацията."

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече да се е срещал с началника на кабинета на Зеленски - Кирило Буданов.

"До колкото знам такава среща е имало само с министър-председателя", каза министър Димитър Стоянов.

Не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да можем да го идентифицираме, посочи министърът.

"Да се говори с хипотези мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност."

"Войната продължава с пълна сила и ако доскоро руската страна нанасяше удари предимно в черноморските пристанища - Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Напълно възможно е дронът да бъде и украински, и руски. От борда на вертолета видяхме, че ударът е бил от надводен дрон, машинното отделение цялото е наводнено", обясни военният министър.

Няма кой да гарантира 100-процентова защита, каза министърът по отношение на използването на антидрон системи.

"Това, което прави българската армия в момента е да осигурява обектова защита, каквато е и противозащитната ни отбрана."





По-рано днес от Министерството на отбраната съобщиха, че и днес фрегатата "Верни" от състава на българските Военноморски сили се е отправила към района, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната. Фрегата за втори път се отправя към мястото на инцидента.

Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Ден след атаката се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като членовете настояха за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите на два кораба в Черно море.

Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна. Вторият атакуван кораб получи поражения и на борда му възникна пожар. Екипажът на втория кораб беше евакуиран. От моряците на потъналия кораб обаче няма следа. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи в сряда, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.