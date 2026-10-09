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Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Подборът на вината на стойност между 150 и 500 евро бутилката, подсказва, че крадците са ценители на виното и са имали достъп до вътрешна информация

Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
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Задигнаха 30 000 бутилки вино на обща стойност около 5 милиона евро от престижна италианска винарна, съобщават италиански медии.

Marchesi Antinori, една от най-големите семейни винарни в Италия, съобщи, че обирът е извършен на 3 октомври в складовата ѝ база в Тоскана, докато компанията подготвяла пратка за клиенти в чужбина.

Смята се, че най-малко седем маскирани мъже са обезвредили алармените системи, изключили са камерите и са използвали мотокари на компанията, за да натоварят два големи камиона с ценени тоскански червени вина.

Главният изпълнителен директор Ренцо Котарела заяви пред вестник „Кориере дела Сера“, че това е най-мащабната кражба от този вид в Италия.

„Подобна кражба с такъв мащаб и на такава стойност със сигурност не е имало досега в Италия“, каза той.

Котарела изрази надежда, че властите ще успеят да открият откраднатото вино, съобщи Би Би Си.

„Два камиона, пълни със стока, не могат просто да изчезнат безследно. Пътищата в Тоскана са осеяни с камери и може би с малко късмет ще успеем да си върнем поне част от откраднатите бутилки“, добави той.

Пред „Файненшъл Таймс“ той сподели: „Тези вина са много ценни и не знам как могат да продадат такова количество по целия свят, без да бъдат забелязани“.

Според компанията подборът на откраднатите вина, които се продават обикновено за между 150 и 500 евро бутилката, подсказва, че крадците са ценители на виното и са имали достъп до вътрешна информация.

Кражбата е установена едва сутринта на 5 октомври, когато служителите пристигнали на работа. Засега няма задържани.

Marchesi Antinori е основана през 1385 г. и изнася продукцията си в 170 държави. Приходите ѝ през миналата година са достигнали 263 милиона евро.

През тази година в Италия зачестяват кражбите на вино. При два от случаите в северната област Пиемонт са откраднати бутилки на стойност стотици хиляди евро, съобщават местни медии.

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