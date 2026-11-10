Над 20 военнослужещи помагат на мястото на тежките произшествия на АМ "Тракия"

Над 20 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон – Ямбол ще окажат помощ на мястото на верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, казаха от Министерството на отбраната.

При произшествията има загинали, потвърди областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият - при 294-ти км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.