Над 3500 са жертвите на двете унищожителни земетресения във Венецуела
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Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс.
Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.
Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс.