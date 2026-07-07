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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Над 3500 са жертвите на двете унищожителни земетресения във Венецуела

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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оон близо млн души засегнати земетресенията венецуела
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Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс.

Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.

Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс.

#мощни трусове във Венецуела #земетресение

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