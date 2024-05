Надал отпадна безславно в Рим, но бе изпратен като победител

Рафаел Надал (Испания) отпадна във втория кръг на Мастърс 1000 турнира в Рим, след като допусна поражение с 1:6, 3:6 пред седмия поставен Хуберт Хуркач (Полша). За испанеца, 10-кратен победител в надпреварата, това вероятно беше последно участие във Вечния град и той беше изпратен с бурни овации от публиката, която не спря да скандира името му през целия двубой.

Надал започна обещаващо и още в първия гейм в срещата стигна до пет точки за пробив, които обаче Хуркач намери начин да неутрализира. След като съумя да вземе подаването си, полякът позволи на Рафа да вземе само един гейм в откриващия сет.



През втората част картината на корта не беше особено различна. Испанецът допусна нетипично голям брой непредизвикани грешки, което се оказа фатално за него срещу опитен и класен опонент като Хуркач. Срещата в Рим продължи час и половина.



В третия кръг полякът ще срещне аржентинеца Томас Мартин Етчевери, който победи бразилеца Тиаго Сейбот Вилд с 6:3, 7:5.

Сега пред Надал остава голямата дилема дали се чувства достатъчно готов да играе на любимия му турнир – „Ролан Гарос“, където е 14-кратен шампион. Откритото първенство на Франция започва след точно две седмици, в които Матадора ще трябва подобри значително представянето си, ако иска да избегне подобно ранно отпадане.

