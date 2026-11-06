Неда Кендерова ще бъде в серия с представителка на Тунис на турнира по стрелба с лък на Игрите в Дакар

Неда Кендерова ще бъде в серия с представителка на Тунис в първия кръг на елиминациите на турнира по стрелба с лък на Игрите в Дакар.



Българката се представи много добре в днешния ранкинг рунд и завърши на 14-о място с 644 точки и 23 уцелени десетки.



Утре Кендерова излиза срещу Ритеж Шаиб (Тунис) на 1/16-финалите, а при успех ще продължи на 1/8-финалите, където ще срещне победителката от двубоя между Сита Соре (Кот Д'Ивоар) и Гата Анандрао Хадаке (Индия).



Елиминациите в стрелбата с лък са утре по програма от 9:00 часа на стадион „Абдулайе Уад“ в Диамниадио.



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