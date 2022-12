Нидерландия - Аржентина на Мондиал: Епизод 6

Нидерландия - Аржентина е първият четвъртфинал на световното първенство по футбол в Катар, а това ще бъде поредният епизод от дългото съперничество между "оранжевите" и "албиселесте", което датира още от 70-те години на миналия век.

Всичко започва на Мондиала в Западна Германия през 1974 година, когато двата отбора се озовават в група А по време на втората групова фаза, когато в надпреварата са оставали осемте най-добри. В откриващия двубой и за двата състава в тази група "лалетата" разбиват "гаучосите" с 4:0 с две попадения на легендарния Йохан Кройф и по едно на Руди Крол и Джони Реп. Впоследствие нидерландците печелят групата и се класират за финала, в който губят с 1:2 от домакините , въпреки че повеждат с гол от дузпа на Йохан Неескенс още във 2-та минута.

Четири години по-късно аржентинците получават своя реванш и то на най-голямата възможна сцена - финалът на домашното световното първенство. Пред над 70-хиляди души на "Естадио Монументал" в Буенос Айрес домакините вземат преднина чрез гол на Марио Кемпес в 35-та минута, но Дик Нанинга изравнява резултата в 82-та минута, с което праща срещата в продължения. В тях Марио Кемпес отново е точен за 2:1 в 105-та минута, а в 115-та Даниел Бертони прави резултата 3:1 и на практика подпечатва първата световна титла на Аржентина, докато за футболистите от "Ниската земя" това е втора поредна болезнена загуба във финал на Мондиал.

