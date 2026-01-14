Николай Денков, ПП-ДБ: Без съмнение България навлезе в нов етап от своето развитие

Неотложните задачи до края на този парламент са ясни – подготовка на честни избори с промени в Изборния кодекс, 100% машинно гласуване и машинен протокол, масово участие и силен граждански контрол срещу изборните измами, незабавно отстраняване на "незаконния главен прокурор". Това посочи в декларация от трибуната на Народното събрание Николай Денков от името на парламентарната група на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България".

"Без съмнение България навлезе в нов етап от своето развитие. Първо, заради историческия момент - влизането ни в еврозоната. Второ, заради мощното "Не", отекнало в цялата страна срещу престъпния крадлив модел, срещу лъжите, репресиите, рекета и диктатурата. От нас зависи как ще се възползваме от тази историческа възможност. Ще прегърнем ли европейските ценности - свобода, демокрация, справедливост и солидарност? Или ще продължим да шикалкавим заради интересите на малка група хора.

Неотложните задачи до края на този парламент са ясни: подготовка на честни избори - с промени в Изборния кодекс, 100% машинно гласуване и машинен протокол, масово участие и силен граждански контрол срещу изборните измами. Незабавно отстраняване на незаконния главен прокурор.

Но това е само началото. Дойде времето да определим ясно нашата нова национална цел. Цел, която да ни обедини през следващите години. Цел, която да определи – в каква България искаме да живеем, ние и нашите деца? За нас от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" тази цел е ясна - да изградим богата, справедлива, европейска България. Да бъдем пример за държавите в региона и за цяла Европа. Това не са безпочвени мечти, а конкретен план, който можем да реализираме успешно след приемането ни в Шенген и еврозоната.

Как да постигнем тази цел? Първо, трябва ни справедливост, която да наказва престъпниците, без да пази политиците и участниците техните схеми. Затова, чрез законови промени трябва спешно да осигурим пълна прозрачност, отчетност и отговорност на всички участници в правосъдната система. Магистрати, които нарушават етичните норми или злоупотребяват с правата си, както в случаите "Осемте джуджета" и "Нотариуса", трябва да бъдат разследвани и санкционирани.

Обезщетенията, които България плаща за осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека, поради прокурорска или съдийска грешка, да са за сметка на бюджетите на прокуратурата и съда. Тези дела да се отчитат при кариерно израстване на магистратите. Избор на политически неутрални състави на Висш съдебен съвет и Инспекторат на ВСС. Пресичане на възможността за многомесечно задържане на неосъдени лица, с изключение на най-тежките криминални случаи.

Второ, трябва ни конкурентна икономика на световно ниво. Ето само няколко от мерките, които могат да ни обединят по тази тема: приоритетна подготовка на кадри и въвеждане на върхови технологии като изкуствен интелект, роботика, дронове, космически технологии. Довършване на магистралите и приоритетно развитие на нови транспортни коридори от Гърция, през България, към Румъния, Молдова и Украйна.

Намаляване на броя на министерствата с една трета. Нулева бюрокрация и въвеждане на изцяло електронно и дистанционно обслужване на гражданите и бизнеса от администрацията. Запазени данъчни и осигурителни ставки и финансова дисциплина с до 3% дефицит и 40% преразпределение.

Трето, трябва ни качествено образование за всяко българско дете. Какво означава това: пълна промяна в методите на преподаване и изпитване. Вместо разказване на уроци учениците трябва да се научат сами да откриват, осмислят и представят важната информация и да работят заедно в екип. Въвеждане на персонализирано обучение и изпитване с технологиите базирани на изкуствен интелект. Въвеждане на дигитални асистенти за учителите, които да облекчат работата им. Разширяване на програмата за извънкласни дейности, така че всяко дете и младеж да има безплатен достъп до спорт, изкуства, езици, науки и технологии.

Четвърто - Европа е привлекателна за хората от целия свят и поради европейската солидарност. Затова ни трябват и демографски мерки, със специална грижа за младите семейства - данъчните облекчения за дете трябва да се увеличат почти двойно, до над 500 евро. Пенсиите трябва да растат със Швейцарското правило, за да осигурят достойни старини. Социалното подпомагане трябва да се насочи само към нуждаещите се, като се пресекат злоупотребите. Трябва да ускорим достигането на средноевропейските доходи.

В областта на здравеопазването - най-важни са хората, а не собствениците на болници и техните политически покровители. Затова трябва за всички лекари, сестри, акушерки и други специалисти да осигурим адекватно заплащане и справедливи правила за кариерно израстване. Да осигурим достъп до качествено лечение за всеки, на не повече от 1 час разстояние, независимо къде се намира, чрез системата на Спешна помощ и болничната мрежа. Чрез изпращане на електронни съобщения да пресечем фалшивите хоспитализации и медицински процедури. Да построим, оборудваме и подсигурим с медицински специалисти Националната детска болница.

Пето - трябва да се погрижим за сигурността на България, като част от единна и силна Европа. Затова трябва да направим още по-привлекателна военната професия, за да попълним всички формирования с добре обучени и тренирани специалисти. Да продължим с модернизацията на българската армия със съвременно и ефективно въоръжение. Да се интегрираме напълно в структурите на НАТО и на въоръжените сили в Европа.

Това са мерки, които могат да ни обединят и да поставят основата на нов Обществен договор за България. Ние ще търсим надпартиен консенсус по тези теми, като проведем обществени обсъждания през следващите седмици.

Накрая, нека да напомня, че вече 80 години ни обясняват как в международен план нищо не зависи от нас. Че България е малка и бедна страна, която има нужда от "голям брат" да я води. Това е една огромна лъжа, която обслужва чужди интереси. Време е да изявим ясни и твърди позиции в областта на външната политика, които защитават нашите български интереси – по начин, който прави по-силни едновременно и България и Европейският съюз. Това е залогът за нашата сигурност и международни успехи занапред. Това е залогът и за нашата свобода в настоящия динамичен свят."