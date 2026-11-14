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Николо Камбиаги напусна лагера на Италия и пропуска гостуването на Белгия

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Крилото на Болоня получи контузия в глезена при победата над Франция и се завръща в клубния си отбор, а Давиде Фратези също остава извън състава

Николо Камбиаги напусна лагера на Италия и пропуска гостуването на Белгия
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Националният отбор на Италия ще бъде без Николо Камбиаги за предстоящото гостуване на Белгия от Лигата на нациите. 25-годишният футболист на Болоня е получил травма на глезена при победата над Франция в четвъртък и няма да бъде на разположение за двубоя в Брюксел.

Камбиаги беше сред най-добре представилите се играчи на "адзурите“ срещу французите, но контузията му се оказа достатъчно сериозна, за да го извади от сметките за следващата среща.

В събота сутринта италианският национал е провел индивидуална тренировка, след което състоянието му е било оценено от медицинския щаб. След направените прегледи е взето решение той да не пътува с отбора за Белгия.

Италианската футболна федерация потвърди официално, че Камбиаги напуска лагера на националния тим и ще се завърне в Болоня, където ще продължи възстановяването си.

Отсъствието му е пореден кадрови проблем за италианския състав преди срещата в Брюксел. По-рано стана ясно, че полузащитникът Давиде Фратези също ще пропусне двубоя заради мускулна травма, получена срещу Франция.

Така Италия ще трябва да търси нов положителен резултат в Лигата на нациите без двама от футболистите, взели участие в последния успех на отбора.

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#Николо Камбиаги #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Италия по футбол

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