Николо Камбиаги напусна лагера на Италия и пропуска гостуването на Белгия

Националният отбор на Италия ще бъде без Николо Камбиаги за предстоящото гостуване на Белгия от Лигата на нациите. 25-годишният футболист на Болоня е получил травма на глезена при победата над Франция в четвъртък и няма да бъде на разположение за двубоя в Брюксел.

Камбиаги беше сред най-добре представилите се играчи на "адзурите“ срещу французите, но контузията му се оказа достатъчно сериозна, за да го извади от сметките за следващата среща.

В събота сутринта италианският национал е провел индивидуална тренировка, след което състоянието му е било оценено от медицинския щаб. След направените прегледи е взето решение той да не пътува с отбора за Белгия.

Италианската футболна федерация потвърди официално, че Камбиаги напуска лагера на националния тим и ще се завърне в Болоня, където ще продължи възстановяването си.

Отсъствието му е пореден кадрови проблем за италианския състав преди срещата в Брюксел. По-рано стана ясно, че полузащитникът Давиде Фратези също ще пропусне двубоя заради мускулна травма, получена срещу Франция.

Така Италия ще трябва да търси нов положителен резултат в Лигата на нациите без двама от футболистите, взели участие в последния успех на отбора.