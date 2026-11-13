БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:42 мин.
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:25 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия остана без Давиде Фратези за решителния сблъсък с Белгия в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът получи мускулна травма след победата над Франция и напусна лагера на националния отбор

Италия остана без Давиде Фратези за решителния сблъсък с Белгия в Лигата на нациите
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Националният отбор на Италия понесе сериозен удар преди решителното гостуване на Белгия в Лигата на нациите. Полузащитникът Давиде Фратези отпадна от състава заради мускулна контузия, въпреки че се разписа при победата с 3:1 над Франция, съобщава "Футбол Италия“.

Футболистът на Лацио отбеляза първото попадение за "адзурите“ в срещата на "Сан Сиро“ в четвъртък, с което помогна на тима си да оглави класирането в групата. След двубоя обаче медицинските прегледи установиха мускулен проблем, който няма да му позволи да се възстанови навреме за следващия мач.

Фратези вече е напуснал тренировъчната база на националния отбор в Коверчано и се е завърнал в Лацио, където състоянието му ще бъде наблюдавано от медицинския щаб на клуба.

Отсъствието на 27-годишния халф е сериозна загуба за италианците. След трансфера си в Лацио през лятото той възвърна добрата си форма, като има четири гола в 11 мача от Серия А през настоящия сезон. За националния отбор Фратези е записал 39 срещи и 10 попадения.

Италия и Франция делят първото място в групата с по 10 точки, като "адзурите“ имат предимство в преките двубои. Белгия заема третата позиция с 9 точки, докато Турция е последна без спечелена точка.

Италианците се нуждаят от поне равенство срещу Белгия, за да си гарантират участие на четвъртфиналите в турнира. Победа в Брюксел ще им осигури и първото място в групата.

Двубоят между Белгия и Италия е насрочен за неделя, 15 ноември, от 21:45 часа българско време.

Свързани статии:

Италия наказа Франция с три гола и направи впечатляващ обрат
Италия наказа Франция с три гола и направи впечатляващ обрат
„Адзурите“ изоставаха след попадение на Майкъл Олисе, но стигнаха...
Чете се за: 01:55 мин.
#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Давиде Фратези #Национален отбор на Италия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
1
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Почина Джаро Стоянов
2
Почина Джаро Стоянов
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
3
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
4
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
5
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените арабски емирства
6
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
5
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
6
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...

Още от: Лига на нациите

България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите
България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите
Португалия ще почете Кристиано Роналдо по специален начин преди мача с Дания Португалия ще почете Кристиано Роналдо по специален начин преди мача с Дания
Чете се за: 01:20 мин.
Дайо Упамекано напусна лагера на Франция Дайо Упамекано напусна лагера на Франция
Чете се за: 01:02 мин.
Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия
Чете се за: 01:22 мин.
Хари Кейн: Изминалите няколко седмици бяха луди Хари Кейн: Изминалите няколко седмици бяха луди
Чете се за: 03:00 мин.
Зидан: Трябва да спечелим следващия мач, Мбапе ще играе срещу Турция Зидан: Трябва да спечелим следващия мач, Мбапе ще играе срещу Турция
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Граждани излязоха на протест срещу „Топлофикация - София”, блокираха възлово кръстовище Граждани излязоха на протест срещу „Топлофикация - София”, блокираха възлово кръстовище
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в метростанция в София Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в метростанция в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Съдът остави в ареста втория обвиняем по делото за убийството на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ураганният вятър нанесе щети в София: Паднали дървета, ламарини и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ