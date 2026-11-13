Италия остана без Давиде Фратези за решителния сблъсък с Белгия в Лигата на нациите

Националният отбор на Италия понесе сериозен удар преди решителното гостуване на Белгия в Лигата на нациите. Полузащитникът Давиде Фратези отпадна от състава заради мускулна контузия, въпреки че се разписа при победата с 3:1 над Франция, съобщава "Футбол Италия“.

Футболистът на Лацио отбеляза първото попадение за "адзурите“ в срещата на "Сан Сиро“ в четвъртък, с което помогна на тима си да оглави класирането в групата. След двубоя обаче медицинските прегледи установиха мускулен проблем, който няма да му позволи да се възстанови навреме за следващия мач.

Фратези вече е напуснал тренировъчната база на националния отбор в Коверчано и се е завърнал в Лацио, където състоянието му ще бъде наблюдавано от медицинския щаб на клуба.

Отсъствието на 27-годишния халф е сериозна загуба за италианците. След трансфера си в Лацио през лятото той възвърна добрата си форма, като има четири гола в 11 мача от Серия А през настоящия сезон. За националния отбор Фратези е записал 39 срещи и 10 попадения.

Италия и Франция делят първото място в групата с по 10 точки, като "адзурите“ имат предимство в преките двубои. Белгия заема третата позиция с 9 точки, докато Турция е последна без спечелена точка.

Италианците се нуждаят от поне равенство срещу Белгия, за да си гарантират участие на четвъртфиналите в турнира. Победа в Брюксел ще им осигури и първото място в групата.

Двубоят между Белгия и Италия е насрочен за неделя, 15 ноември, от 21:45 часа българско време.