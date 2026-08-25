След лекото повишение през изминалите дни, нивото на река Дунав отново спадна край Русе.

Отчетеното понижение е с 2 сантиметра и вече са достигнати минус 124 см под условната нула. Спад има и при Лом и видинското Ново село.

Ситуацията обаче е динамична, защото на Оряхово, Никопол и Свищов е отчетен застой, а при Силистра има повишение с 4 см.

Към момента няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена, като продължават да важат всички ограничения за корабите в българския участък, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.