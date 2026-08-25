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Нивото на река Дунав отново спадна край Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Към момента няма заседнали плавателни съдове

застой нивото река дунав отчетен последните часа
Снимка: БТА
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След лекото повишение през изминалите дни, нивото на река Дунав отново спадна край Русе.

Отчетеното понижение е с 2 сантиметра и вече са достигнати минус 124 см под условната нула. Спад има и при Лом и видинското Ново село.

Ситуацията обаче е динамична, защото на Оряхово, Никопол и Свищов е отчетен застой, а при Силистра има повишение с 4 см.

Към момента няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена, като продължават да важат всички ограничения за корабите в българския участък, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

#леко повишение #понижение #Русе #ниво на река Дунав #Силистра

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