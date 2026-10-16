Нордселанд измъкна точката сещу Хартс в Лигата на конференциите

Следващият съперник на ЦСКА в турнира на УЕФА Лига на конференциите - ФК Нордселанд беше на път да загуби в първата си среща, но голът на Никлас Рьойкяер четири минути преди края на срещата осигури равенство 1:1 срещу Хартс в Шотландия.

По-рано днес началото на европейските мачове на „армейците“ от София беше домакинска загуба с 1:2 от лидера във френската Лига 1 Монако.

Датчаните могат да са доволни, че се прибират у дома си във Фарум със сравнително с положителен резултат във вечерта, в която имаха трудности със справянето с физиката на шотландците.

ФК Нордселанд започна добре и беше най-опасен през първия половин час. Ганайският нападател Принс Джуниър се озова в добри ситуации на лявото крило и в средата на първото полувреме уцели гредата с удара си.

Но Хартс взеха постепенно надмощие, след като започнаха да печелят единоборствата, а резултатът 1:0 след 33-ата минута беше награда за агресията на шотландците. След ъглов удар, играч на Хартс достигна скочи най-високо, топката падна на границата на малкото поле, където Ойсин Макенти изпревари двама бранители на гостите и вкара топката във вратата.

Карртината не се промени през останалата част от полувремето, но почивката даде глътка въздух на притиснатите играчи на Нордселанд и те излязоха с нова енергия за второто полувреме.

Играта беше преместена по-напред и не толкова близо до вратите, в голяма част и лошо координирана, но Хартс печелеха дуелите и това даваше усещане за предимство в мача. Истинско олицетворение на непохватните действия беше необясним фаул на бранителя на Нордселанд Юхо Лахтеенмяки, който в опита си да изчисти топката, ритна човек от гостите, а след това подари чиста ситуация. Финландецът обаче се върна добре и притисна Джош Макпейк, за да прати топката покрай вратата на Андреас Хансен.

Някакси не се виждаше как Нордселанд ще стигне до нещо по-добро, докато резервата Никлас Рьойкяер не спаси вечерта четири минути преди края на мача. Халфът получи топката точно извън наказателното поле и я ритна към вратата. Тя някак се отърка от шотландски защитник и заблуди вратаря, за да спре в мрежата му.

Следващата европейска задача на Нордселанд е следващия четвъртък у дома срещу ЦСКА София от България. Мачът на стадиона във Фарум е с начален час 19:45 часа.

Турският Трабзонспор, който по-нататък през есента ще гостува в София на ЦСКА, също започна с победа – 4:2 над финландския КуПС Куопио на стадиона в Тампере. Водени от мегазвездата Мохамед Салах и от бившия треньор на Лудогорец (Разград) Томас Райс, турците тотално доминираха и две минути след началото на второто полувреме вече водеха с 3:0. Пол Онуачи откри резултата в 3-ата минута при пас на Салах, а египетското крило направи 2:0 от добавка минута преди края на първата част. След това два гола на Франкулино през второто полувреме поддържаха предимството на Трабзонспор, след като при 1:3 финландците пропуснаха дузпа.

С убедителни победи стартираха Брайтън – 4:0 над Жалгирис Каунас (Литва), ФК Копенхаген – 3:0 над португалския Брага, а също така и още един фаворит за трофея в турнира – Аталанта (Бергамо), надделял над ФК Пафос с 3:1.

Кристиан Балов влезе в 75-ата минута за Цървена звезда на мястото на Владимир Лучич, като до този момент сърбите водеха с 2:1 като гости на Лугано. Швейцарският тим обаче стигна до успеха и изпрати феновете на гостите на истинско влакче на ужасите, защото добрата им игра беше наказана с два късни гола и дузпа в това число, реализирана от Анто Гъргич.