Новият ВСС: Прокурорите избраха своите представители

Общото събрание на прокурорите избра четирима членове на Висшия съдебен съвет от своята професионална квота:

Това са Пламен Петков от Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура. От комисията посочиха, че тъй като няма нито един от 25-те кандидати, който да е събрал повече от половината действителни гласове, според Закона за съдебната власт - за избрани се считат четиримата получили най-голяма подкрепа. Решението за избора не е окончателно и подлежи на обжалване в седемдневен срок.