Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват

Студентите в Сърбия и техните привърженици празнуват.

При 96% обработени бюлетини, Студентската листа печели 140 депутатски места, а партията на бившия президент Александър Вучич - Сръбска прогресивна партия - 103. Празнуващите разрушиха загражденията в Пионерския парк при сградата на Президентството, където се събираха привържениците на Вучич. Изборите преминаха при рекордно висока избирателна активност - около 65%, най-високата от разпадането на Югославия. Вучич призна загубата на своята партия.

Александър Вучич, лидер на Сръбската прогресивна партия: „Все още нямаме окончателни резултати. Мнозина ще се изненадат и ще видите колко много са лъгали някои хора и какво са си измислили. Искам да ви информирам, че въз основа на извадка е ясно, че загубихме тези избори. Студентската листа спечели, те ще имат между 135 и 140 места, а ние ще имаме 105, никой друг не е влязъл в парламента. Да, войводинските унгарци влязоха с три места, а албанците с едно, но не ме занимавайте с това.“