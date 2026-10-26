БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

* * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров сочи паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч"

Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Студентите в Сърбия и техните привърженици празнуват.

При 96% обработени бюлетини, Студентската листа печели 140 депутатски места, а партията на бившия президент Александър Вучич - Сръбска прогресивна партия - 103. Празнуващите разрушиха загражденията в Пионерския парк при сградата на Президентството, където се събираха привържениците на Вучич. Изборите преминаха при рекордно висока избирателна активност - около 65%, най-високата от разпадането на Югославия. Вучич призна загубата на своята партия.

Александър Вучич, лидер на Сръбската прогресивна партия: „Все още нямаме окончателни резултати. Мнозина ще се изненадат и ще видите колко много са лъгали някои хора и какво са си измислили. Искам да ви информирам, че въз основа на извадка е ясно, че загубихме тези избори. Студентската листа спечели, те ще имат между 135 и 140 места, а ние ще имаме 105, никой друг не е влязъл в парламента. Да, войводинските унгарци влязоха с три места, а албанците с едно, но не ме занимавайте с това.“

#тепни привърженици #празнуват #Сърбия #студенти

Последвайте ни

ТОП 24

Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
1
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
2
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
3
ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
5
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
6
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Балкани

Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия
Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия
Рекордно висока избирателна активност на парламентарните избори в Сърбия Рекордно висока избирателна активност на парламентарните избори в Сърбия
Чете се за: 00:27 мин.
Спокоен изборен ден в Северна Македония, до следобедните часове са гласували почти 300 български граждани Спокоен изборен ден в Северна Македония, до следобедните часове са гласували почти 300 български граждани
Чете се за: 00:45 мин.
Приключи изборния ден в Турция (ОБЗОР) Приключи изборния ден в Турция (ОБЗОР)
5167
Чете се за: 02:32 мин.
6200 долара глоба за всеки, който участва в протести, обяви албанският премиер Еди Рама 6200 долара глоба за всеки, който участва в протести, обяви албанският премиер Еди Рама
Чете се за: 01:37 мин.
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур? Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Смолян Йотова и Вълчев водят убедително при 85% обработени протоколи
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ