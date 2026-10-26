Димитровден е, честит празник!

Честваме паметта на св. великомъченик Димитрий Солунски на 26 октомври. В храмовете в цялата страна се извършват литургии за празника.

Свети Димитър се родил през III век в Солун. Родителите му дълго време нямали деца. Много скърбели и усилено се молели на Бога да ги дари с наследник. Бог чул молитвите им. Родил им се син, когото нарекли Димитрий.

Баща му, управител на града, имал в дома си стая с икона и кандило и заедно със съпругата си предали на Димитрий любовта към Христовата вяра.

След смъртта на родителите си св. Димитър наследил голямо богатство. Римският император Максимиан Херкулий го назначил за управител на Солун и му заповядал да преследва християните. Вместо това Димитър открито изповядвал християнската вяра и учел хората на Христовото учение.

Когато император Галерий пристигнал в Солун и научил за дейността му, Димитър смело заявил, че е християнин, и изобличил езичеството. Затворили го в тъмница, където той продължил да се моли и да слави Бога. Там получил видение на ангел, който го укрепил за предстоящото мъченичество.

По това време християнинът Нестор решил да се изправи срещу любимия борец на императора — Лий, който убивал противниците си, хвърляйки ги върху остри копия. Нестор посетил Димитрий в тъмницата и поискал благословията му. Светецът му предсказал победа, но и мъченическа смърт. Нестор победил Лий, но по заповед на разгневения император бил убит.

Когато разбрал, че Димитрий е благословил Нестор, Галерий наредил и светецът да бъде умъртвен. На 26 октомври 306 г. войници го пронизали с копия, докато се молел в тъмницата.

Християните тайно погребали тялото му. Неговият верен слуга Луп запазил дрехата и пръстена му, обагрени с мъченическата му кръв. Чрез тях се извършили много чудеса и изцеления. Когато императорът научил за това, заповядал и Луп да бъде убит.

След прекратяването на гоненията вярващите построили малък храм върху гроба на св. Димитрий, където ставали много чудеса. Светецът останал в паметта на християните като смел изповедник на вярата и мъченик за Христос.

По-късно храмът бил разширен и тогава намерили нетленните останки на мъченика. От тях потекло благовонно миро и затова църквата го нарекла Свети Димитър Мироточиви. Заради чудотворната сила на мощите му, св. Димитър бил почитан като покровител на гр. Солун. За мироточивите му мощи се споменава в паметници от Х век.

Днес мощите на св. Димитър се съхраняват във великолепна базилика в Солун, издигната на мястото на малкия храм. В деня на неговата памет в Солун се стичат поклонници от цял свят.

Днес особено празнично Видин ще отбележи Димитровден – духовния празник на града и деня на своя небесен покровител. Българският патриарх Даниил ще оглави празничната света литургия в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“. След богослужението ще тръгне литийно шествие до площад „Бдинци“, където ще се състоят ритуал по издигане на знамената на България и Община Видин и тържествена церемония.

Димитровден е един от големите християнски празници през годината. Имен ден празнуват: Димитър, Димитрана, Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана и Мита.

Честит празник!

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева