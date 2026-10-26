БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитровден е, честит празник!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
12669
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Честваме паметта на св. великомъченик Димитрий Солунски на 26 октомври. В храмовете в цялата страна се извършват литургии за празника.

Свети Димитър се родил през III век в Солун. Родителите му дълго време нямали деца. Много скърбели и усилено се молели на Бога да ги дари с наследник. Бог чул молитвите им. Родил им се син, когото нарекли Димитрий.

Баща му, управител на града, имал в дома си стая с икона и кандило и заедно със съпругата си предали на Димитрий любовта към Христовата вяра.

След смъртта на родителите си св. Димитър наследил голямо богатство. Римският император Максимиан Херкулий го назначил за управител на Солун и му заповядал да преследва християните. Вместо това Димитър открито изповядвал християнската вяра и учел хората на Христовото учение.

Когато император Галерий пристигнал в Солун и научил за дейността му, Димитър смело заявил, че е християнин, и изобличил езичеството. Затворили го в тъмница, където той продължил да се моли и да слави Бога. Там получил видение на ангел, който го укрепил за предстоящото мъченичество.

По това време християнинът Нестор решил да се изправи срещу любимия борец на императора — Лий, който убивал противниците си, хвърляйки ги върху остри копия. Нестор посетил Димитрий в тъмницата и поискал благословията му. Светецът му предсказал победа, но и мъченическа смърт. Нестор победил Лий, но по заповед на разгневения император бил убит.

Когато разбрал, че Димитрий е благословил Нестор, Галерий наредил и светецът да бъде умъртвен. На 26 октомври 306 г. войници го пронизали с копия, докато се молел в тъмницата.

Християните тайно погребали тялото му. Неговият верен слуга Луп запазил дрехата и пръстена му, обагрени с мъченическата му кръв. Чрез тях се извършили много чудеса и изцеления. Когато императорът научил за това, заповядал и Луп да бъде убит.

След прекратяването на гоненията вярващите построили малък храм върху гроба на св. Димитрий, където ставали много чудеса. Светецът останал в паметта на християните като смел изповедник на вярата и мъченик за Христос.

По-късно храмът бил разширен и тогава намерили нетленните останки на мъченика. От тях потекло благовонно миро и затова църквата го нарекла Свети Димитър Мироточиви. Заради чудотворната сила на мощите му, св. Димитър бил почитан като покровител на гр. Солун. За мироточивите му мощи се споменава в паметници от Х век.

Днес мощите на св. Димитър се съхраняват във великолепна базилика в Солун, издигната на мястото на малкия храм. В деня на неговата памет в Солун се стичат поклонници от цял свят.

Днес особено празнично Видин ще отбележи Димитровден – духовния празник на града и деня на своя небесен покровител. Българският патриарх Даниил ще оглави празничната света литургия в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“. След богослужението ще тръгне литийно шествие до площад „Бдинци“, където ще се състоят ритуал по издигане на знамената на България и Община Видин и тържествена церемония.

Димитровден е един от големите християнски празници през годината. Имен ден празнуват: Димитър, Димитрана, Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана и Мита.

Честит празник!

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#Свети Димитър #димитровден #имен ден #празник

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
2
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
3
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота
4
След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след...
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
5
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е сняг и в Северна България
6
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Общество

Глоби за над 110 000 евро наложиха от КЗП на търговски вериги за нелоялни практики
Глоби за над 110 000 евро наложиха от КЗП на търговски вериги за нелоялни практики
Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца
Чете се за: 02:22 мин.
Движението през тунела "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден ще бъде пуснат окончателно Движението през тунела "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден ще бъде пуснат окончателно
Чете се за: 01:52 мин.
Спират движението на влаковете от 1 до 11 коловоз на Централна гара от 2 ноември до март догодина Спират движението на влаковете от 1 до 11 коловоз на Централна гара от 2 ноември до март догодина
Чете се за: 03:12 мин.
Български учени с принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото Български учени с принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото
Чете се за: 02:40 мин.
„Семеен пакет плюс“ - как кабинетът ще подпомага семействата с деца? „Семеен пакет плюс“ - как кабинетът ще подпомага семействата с деца?
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил...
Чете се за: 01:20 мин.
Борба
В Израел опозицията води пред управляващите, според първите...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
София, Виена и Осло ще са най-студените европейски столици в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ