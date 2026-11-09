Очаква се резултатите от пробите от чувалите с червен пипер, разпиляни на брега край Синеморец

Продължава сложната ситуация с корабните контейнери по Южното Черноморие. Първият превозва коледна украса и остава заклещен в скалите край Лозенец. Вторият контейнер, тип цистерна, е заседнал край Синеморец, а има и изхвърлени близо 200 чувала с червен пипер на брега. На плаж "Липите" е забелязан и дрон.

Дико Диков, областен управител на Бургас:"Вчера за забелязания дрон е получено съобщение на телефон 112. Установената практика до момента е следната. Уведомяват се военноморските сили и когато те поискат разрешение за издаване на заповед за унищожаване на този дрон, разбира се, ще бъде разписана от мен. На този етап все още нямам представено искане, но ако такава бъде представена ще го разпиша и ще бъде унищожен."

Няма информация за произхода на дрона, допълни областният управител.

По повод чувалите с червен пипер, областният управител отбеляза, че са взети проби както от крайбрежната ивица, т.е. от водата морската, така и от части от чувалите. Предстои в рамките на днешния ден да излязат официалните проби, но до момента няма данни за нещо обезпокоително.

Почистването на брега и извозването на стоката са обсъждани с кмета на Община Царево, обясни Дико Диков

Дико Диков, областен управител на Бургас:"С кмета на Община Царево Марин Киров проведох разговор, той изрази своята готовност и желание да извърши това нещо. Чакаме разпореждането на прокуратурата. Когато те кажат, че вече са се свършили техните ангажименти служебни, имаме готовност и ще бъдат изнесени, разбира се, дори за сметка на Община Царево."

Също днес се очаква да бъде изнесена цистерната, която е край Синеморец, защото тя е на по-леснодостъпно място. По-сложна е ситуацията с първия контейнер, който се намира между къмпингите "Арапя" и "Лозенец". За преместването му се чака разрешение и от наблюдаващия прокурор от Бургаската районна прокуратура.

Според мен, собственикът на стоката и на самия контейнер би трябвало да прояви интерес и съответно да поеме разходите за изнасянето на този контейнер, допълни Дико Диков.

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