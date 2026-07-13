Огромен пожар в историческа гора в близост до Париж

Огромен пожар бушува в историческата гора Фонтенбло, само на около 70 километра от френската столица Париж, в навечерието на националния празник на Франция – 14 юли.

Евакуирани са жилищни квартали. Нарушено беше разписанието на влаковете, обслужващи гара „Гар дьо Лион“, както и движението на автомобили по автомагистрала А6, която свързва Париж с Лион.

В борбата с огъня се включиха два самолета за гасене на пожари и стотици противопожарни автомобили.

Вътрешният министър Лоран Нунес заяви, че обстоятелствата около възникването на пожара са подозрителни. По думите му огънят е избухнал едновременно на около десет места в радиус от един километър, което поражда съмнения, че е бил предизвикан умишлено.

В района се намира и дворецът „Фонтенбло“ – една от най-посещаваните туристически дестинации край Париж.

Големите пожари в Южна Франция през миналата седмица опожариха хиляди хектари и нарушиха нормалното провеждане на колоездачната обиколка „Тур дьо Франс“.

Около 26 милиона души във Франция, включително жителите на района на Париж, са под предупреждение за червен код за опасни горещини в понеделник. Очаква се горещата вълна да продължи до средата на седмицата.