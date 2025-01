Оклахома Сити си отмъсти на Кливланд в НБА

Лидерите в двете конференции на Националната баскетболна асоциация се срещнаха отново, но този път Оклахома Сити Тъндър (34-6) надделя над Кливланд Кавалиърс (34-6). Първенецът на Запад не показа никаква милост и дори си позволи да пусне газта в последната четвърт при победата със 134:114 у дома.

"Гръмотевиците" бяха поведени от своя звезден играч и настоящ лидер в борбата за Най-полезен играч Шей Гилджъс-Александър, който наниза 40 точки. Гардът добави и 8 асистенции.

EFFICIENT. EFFECTIVE. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER.



️ 40 PTS (in 29 minutes)

️ 17-26 FGM

️ 8 AST

️ 2 STL



Thunder win the rematch and Shai becomes the 2nd player to score 40+ PTS in less than 30 minutes this season! pic.twitter.com/frjuKu3IAN — NBA (@NBA) January 17, 2025

Лу Дорт също бе почти безгрешен на паркета, отбелязвайки 22 точки, но и лимитирайки звездата на съперника Донован Мичъл, който се отчете едва с 8 точки.

Дариус Гарланд бе най-резултатен за Кавалиърс с 20 точки и 9 асистенции.

Сакраменто Кингс (21-20) вече са 9-2, откакто Дъг Кристи пое ролята на старши треньор, след уволнението на Майк Браун. "Кралете" взеха скалпа и на втория в класирането на Западната конференция Хюстън Рокетс (27-13) след 132:127 у дома.

ДеМар ДеРозан се върна към най-добрите си години с 33 точки, Малик Монк се отличи с 26 и 9 асистенции, а Домантас Сабонис се отчете с редовния си "дабъл-дабъл" - 20 точки и 14 борби.

DeRozan & Monk delivered when it mattered most for the Kings in their 5th straight home win!



DeRozan:

33 PTS (16 in 4Q)

5 REB

4 AST



Monk:

26 PTS (12 in 4Q)

9 AST pic.twitter.com/r7iwZO9XkL — NBA (@NBA) January 17, 2025

За "ракетите" Джейлън Грийн продължава да показва отлична форма с 28 точки, а Алперен Шенгюн и Амен Томпсън нанизаха съответно 21 и 20 и добавиха по 10 овладени под двата ринга топки.

Друг отбор във форма - Индиана Пейсърс (23-19), вече е спечелил седем от последните осем мача, след като се наложи със 111:100 над Пистънс (21-20) в Детройт.

Myles Turner was LOCKED IN from beyond the arc tonight!



28 PTS

8 3PM



Pacers get the win to stay in the top 6 in the Eastern Conference. pic.twitter.com/jyJFsqH1UZ — NBA (@NBA) January 17, 2025

Майлс Търнър бе най-резултатен на паркета с 28 точки, следван плътно от Паскал Сиакам с 26, 7 борби и 7 асистенции.

Тим Хардауей-младши се отличи с 25 точки за домакините, Кейд Кънингам се отчете с 20 и 9 завършващи подавания.

Финикс Сънс (20-20) водеше с 24 точки в края на третата четвърт, но позволи на последния на Изток Вашингтон Уизърдс (6-33) да го притисне. Все пак "слънцата" спечелиха в столицата със 130:123.

Booker lead the way for the Suns with his 4th consecutive 30+ PT game!



️ 37 PTS

️ 5 AST

️ 4 3PM

️ 2 STL pic.twitter.com/kLFIOX8eEt — NBA (@NBA) January 17, 2025

Девин Букър записа четвъртия си пореден двубой с над 30 точки - 37, Кевин Дюрант се отличи с 23, а Грейсън Алън добави 21.

Кишон Джордж бе най-резултатен за "магьосниците" с 24 точки.

ЛА Клипърс (23-17) се наложи със 118:89 като гост над Портланд Трейл Блейзърс (13-27). "Ножиците" вече са пети на Запад, въпреки че не можаха да разчитат на звездата си Кауай Ленърд през голяма част от сезона.

Норман Пауъл наниза 23 точки за тима от Ел Ей, Джеймс Харден се отчете с 19.

Далано Бантън от другата страна на паркета също отбеляза 23 точки, Скуут Хендерсън добави 16.

