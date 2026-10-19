Олимпик Лион направи обрат срещу Ница и се изкачи на върха в Лига 1

Олимпик Лион направи обрат от един гол изоставане и спечели с 2:1 срещу Ница, за да се изкачи на първо място в класирането на френското първенство по футбол. Лион е с актив от 14 точки, колкото имат още Пари Сен Жермен, Лил, Париж ФК и Монако.

Олимпик води в подреждането по голова разлика с осем попадения повече от допуснатите.

В неделя вечер обаче Лион трябваше да се бори за трите точки. Ели Уахи даде преднина на гостите от Ница в 18-ата минута, но Павел Шулц и Танър Тесман отбелязаха две попадения между 32-рата и 36-ата минута за 2:1. Домакините останаха с човек по-малко за последните 20 минути и Ница стигна до гол в добавеното време, но съдиите маркираха засада на Уахи.

Поражението остави Ница на 13-о място с осем точки.