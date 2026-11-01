Олимпик Лион се върна към победите в Лига 1

Олимпик Лион се върна в топ 3 на френската Лига 1, след като спечели с 2:0 на свой терен срещу Анже. Корентен Толисо вкара един гол и подаде за още един за успеха, който увеличи точките на „хлапетата“ на 17 – на три от лидера Пари Сен Жермен и на 1 от 2-ия Лил. Новакът Анже е на 15-о място с 8 точки и без победа в четири поредни мача.

Също 17 точки събра и ФК Париж, който отнесе с 3:1 Монако на свой терен. Ласина Синайоко вкара първите два гола за парижани, а след това подаде и за третото попадение, дело на Пабло Пажис.

Домакините смятаха, че им е дадена златна възможност да поведат рано, когато Закари Атекейн беше фаулиран в наказателното поле от Джордан Лефорт, но след като съдията Марк Боленжие отиде да види монитора край терена (системата ВАР), отмени решението си.

Лион доминира през цялото първо полувреме и имаше още два опита преди края на 30-ата минута, а Ърнест Нуама и Жулиен Дюранвил бяха отказани от вратаря на гостите. Но в 38-ата минута ганайският нападател Нуама откри резултата след много хитър пас в наказателното поле на Толисо и с първото докосване прати топката в мрежата.

Четири минути преди края на мача Толисо прати с глава топката във вратата за втори път, след като Феликс Бахер му я продължи също с глава след центриране от ъглов удар.

Двата гола на Синайоко в рамките на 6 минути преди края на първото полувреме дадоха преднина на ФК Париж, а в 65-ата американецът Фоларин Балогун намали след подаване на Вандерсон. Крайното 3:1 оформи Пажис в 76-ата минута след къс пас от Сионайоко.