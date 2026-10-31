Оливие Жиру изкачи Лил до второто място в Лига 1

Лил постигна ценен успех с 1:0 над Ланс в дербито на Северна Франция, а в герой за домакините се превърна ветеранът Оливие Жиру. Нападателят отбеляза единственото попадение в срещата в 86-ата минута и помогна на своя тим да се изкачи на второто място в класирането, непосредствено зад шампиона Пари Сен Жермен.

Така Лил прекъсна серията си от четири поредни мача без победа във всички турнири. Двубоят предложи няколко интересни положения, като Торган Азар създаде първата опасност пред една от двете врати с опит за Ланс. Домакините отговориха с опасен удар на Етан Мбапе.

Малко по-късно Сориба Диуан бе близо до попадение за Лил, но ударът му след изпълнение на корнер срещна напречната греда.

Развръзката настъпи четири минути преди края на редовното време. Тогава Оливие Жиру се разписа и донесе трите точки на своя отбор. Ветеранът отбеляза във втори пореден мач от първенството, затвърждавайки силната си форма в последния си сезон като футболист.