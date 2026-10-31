БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оливие Жиру изкачи Лил до второто място в Лига 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Ветеранът отбеляза във втори пореден мач от първенството.

Оливие Жиру
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лил постигна ценен успех с 1:0 над Ланс в дербито на Северна Франция, а в герой за домакините се превърна ветеранът Оливие Жиру. Нападателят отбеляза единственото попадение в срещата в 86-ата минута и помогна на своя тим да се изкачи на второто място в класирането, непосредствено зад шампиона Пари Сен Жермен.

Така Лил прекъсна серията си от четири поредни мача без победа във всички турнири. Двубоят предложи няколко интересни положения, като Торган Азар създаде първата опасност пред една от двете врати с опит за Ланс. Домакините отговориха с опасен удар на Етан Мбапе.

Малко по-късно Сориба Диуан бе близо до попадение за Лил, но ударът му след изпълнение на корнер срещна напречната греда.

Развръзката настъпи четири минути преди края на редовното време. Тогава Оливие Жиру се разписа и донесе трите точки на своя отбор. Ветеранът отбеляза във втори пореден мач от първенството, затвърждавайки силната си форма в последния си сезон като футболист.

#Лига 1 2026/2027 #Лил #Оливие Жиру

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
2
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ)
3
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент
5
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
6
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...

Още от: Европейски футбол

Лукас Петков помогна на Елферсберг за разгромна победа и място в топ 5 на Бундеслигата
Лукас Петков помогна на Елферсберг за разгромна победа и място в топ 5 на Бундеслигата
Ашраф Хакими с хеттрик и две асистенции донесе категорична победа на ПСЖ Ашраф Хакими с хеттрик и две асистенции донесе категорична победа на ПСЖ
Чете се за: 03:02 мин.
Андони Ираола преди сблъсъка с Арсенал: Феновете имат право да мечтаят за титлата Андони Ираола преди сблъсъка с Арсенал: Феновете имат право да мечтаят за титлата
Чете се за: 03:17 мин.
Милан задържа Кристиан Пулишич до 2031 година преди сблъсъка с Левски Милан задържа Кристиан Пулишич до 2031 година преди сблъсъка с Левски
Чете се за: 01:55 мин.
Доминик Калвърт-Люин ще подновява договора си с Лийдс Доминик Калвърт-Люин ще подновява договора си с Лийдс
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Ден за размисъл преди балотажа: Последни приготовления за президентския вот
Ден за размисъл преди балотажа: Последни приготовления за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Автобус с българи катастрофира в Турция, има ранени Автобус с българи катастрофира в Турция, има ранени
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Напрежение в Конституционния трибунал на Полша Напрежение в Конституционния трибунал на Полша
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Варненска компания ще строи 37-метров безпилотен боен кораб Варненска компания ще строи 37-метров безпилотен боен кораб
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
САЩ одобри продажбата на ракети "Пейтриът" за Украйна
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протести във Франция: Мобилизирани са 70 хиляди полицаи
Чете се за: 00:50 мин.
Европа
На косъм от трагедията: Катастрофа между автобус и камион на пътя...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Дъждовно време и в съботния ден
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ