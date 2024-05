Орландо Меджик се добра до седми и решаващ двубой, въпреки 50-те точки на Донован Мичъл

Орландо Меджик се добра до седми и решаващ двубой в четвъртфиналите на Източната конференция в НБА след домакинската победа срещу Кливланд Кавалиърс със 103:96. Донован Мичъл направи всичко по силите си да затвори серията още днес с неговите 50 точки, но в крайна сметка отборната игра на "магьосниците" се поздрави с триумфа.

След равностойното начало на първата четвърт, домакините направиха серия от 10:2, която им помогна да вземат аванс, който не пуснаха докрая на полувремето за 53:49 на почивката.

Jalen Suggs connects from a distance for the 4-POINT PLAY!



ORL forces a Game 7 with a win on ESPN #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/8unLp1yH9o