Оставиха в ареста мъжа от Камено, обвинен, че със заплахи и насилие карал хора да теглят кредити

Постоянен арест за мъжа от Камено, обвинен в четири престъпления, свързани с принуда за теглене на кредити, насилие и заплахи за убийство

Районният съд в Бургас остави в ареста 24-годишния мъж от Камено, обвинен, че със заплахи и насилие е принуждавал хора да теглят банкови кредити.

Той е обвинен в извършването на четири престъпления през 2025 и 2026 година.

В два отделни случая мъжът е принуждавал един и същ човек чрез заплахи да му предостави личната си карта, за да изтегли банков кредит. Друг пострадал е бил заплашван и принуден да поеме кредитно задължение, като му е причинена и лека телесна повреда. Според обвинението през октомври тази година мъжът е отправил и закана за убийство към същия пострадал.

Съдът е преценил, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление, поради което му е наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Бургас.