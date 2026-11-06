Около 200 хиляди лева е изтеглил мъжът от Камено, карал насила хората да взимат кредити

Районната прокуратура в Бургас разследва 24-годишен мъж от Камено за изнудване, заплахи и побои. Според разследващите той карал хора да теглят кредити и да му дават парите срещу обещание, че ще изплаща вноските. Вместо това обаче ги заплашвал и пребивал, когато потърсели парите си. Той вече е задържан за 72 часа.

Около 200 хиляди лева са установите до момента изтеглени кредити, свързвани с 24-годишния мъж, обясниха от Районната прокуратура. Има вероятност обаче тази сума да се увеличи, ако още от пострадалите се обърнат към разследващите.

Мария Маркова, Районна прокуратура - Бургас: "Схемата е разкрита именно по сигнали на пострадалите лица, които са немалко на брой. Изтеглените парични средства от различните банкови институции са на значителна стойност, което води до осуждената престъпна деятелност. На лицето е предявено обвинение за тежко умишлено престъпление, за което Районна прокуратура Бургас е взяла мярка за неотклонение до 72 часа, респективно "задържане под стража", което означава, че Районният съд е приел, че от събраните на настоящия момент доказателства е налице обоснованото предположение, че именно това лице е извършило съответното престъпление и са налице и останалите предпоставки - опасността да се укрие или да извърши друго престъпление."

Младият мъж е демонстрирал охолен начин на живот, въпреки че не се води трудово ангажиран, обясни Мария Маркова. Според събраната досега информация, той е аргументирал искането за теглен на кредити с мотива, че има различни заболявания или, че негови близки се нуждаят от пари.

Мария Маркова, Районна прокуратура - Бургас: - Върху всички ли е упражнявало физическо насилие и въобще те с какви телесни повреди са? В повечето случаи са упражнявани такива закани както за убийство, така и телесни увреждания. Към момента не са изготовени съдебно-медицинските експертизи, но предстои да бъде направено установяване на тяхният вид."

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