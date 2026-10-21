От ДБ искат извънредно заседание на парламента заради палежа на антените на "Старлинк", съобщиха от формацията на сайта си.

„Демократична България” ще настоява за свикване на извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев. Темата са предприетите действия във връзка с умишления палеж на антените за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, както и установяването и издирването на обвиняемите лица, за които се появи информация, че са напуснали страната."

От ДБ допълват, че на 14 октомври премиерът Румен Радев е призовал председателя на ДАНС да не разкрива подробности, за да не се попречи на разследването и е уверил, че ситуацията е под контрол.

"След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях,“ заявяват от ДБ.

От ДБ са категорични, че посегателството срещу комуникационна инфраструктура засяга националната сигурност и способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия. Затова е наложително властта да отговори на въпросите на българския парламент.