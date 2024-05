От третия път, Далас Маверикс се справи с ЛА Клипърс и се класира за втория кръг от плейофите на Западната конференция в НБА

Далас Маверикс се класира за втория кръг от плейофите на Западната конференция в НБА след домакинския триумф със 114:101 срещу ЛА Клипърс. Така тексасци затвориха серията с 4:2 победи и ще спорят с Оклахома Сити Тъндър за място на финал на Запад. Петите от редовния сезон са едва втория по-ниско поставен отбор, който се класира за полуфиналите в собствената си конференция, след като шестият на Изток Индиана Пейсърс победи също с 4:2 третия Милуоки Бъкс.

След загубите в плейофите през 2020 и 2021 г., "Мавс" най-накрая се справиха с калифорнийците.

Лука Дончич поведе отбора си с 14 точки в първата четвърт за 34:26, но докрая на полувремето Клипърс успяха да стопят изоставането си и да се приберат на почивката при равен резултат 52:52.

В третата част започна шоуто на Кайри Ървинг. Австралиецът, който отбеляза 28 от 30-те си точки във второто полувреме, сътвори истинско шоу пред привържениците на "Америкън Еърлайнс Сентър" и поведе отбора си към предимство от 15 точки преди последната четвърт и аванс от 24 точки при оставащи 5:38 минути.

OH MY GOODNESS KYRIE



Kyrie Irving sinks a RIDICULOUS 4-point play fadeaway to extend Dallas' lead on ESPN!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/K5L559adut