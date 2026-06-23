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Откриха подова мозайка в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:40 мин.
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Археолози откриха подова мозайка в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика край Петрич.

Според проф. Людмил Вагалински, ръководител на екипа, находката е сред най-интересните за сезона, тъй като допълва информацията за устройството и развитието на храмовия комплекс. Разкрита е част от богато украсена мозайка, която вероятно е покривала целия храм и е била ключов елемент от интериора му.

Съхранените фрагменти показват четири цвята и разнообразни геометрични орнаменти, въпреки че голяма част от настилката е разрушена. И макар голяма част от настилката да е унищожена през вековете, археолозите са успели да документират достатъчно елементи, които позволяват да бъде направена реконструкция на първоначалния ѝ вид. Според специалистите в миналото мозайката е покривала значително по-голяма площ и е била важна част от интериора на сградата.

Откритието е важно и заради сравнението с други мозайки в района, включително вече известни находки от различни строителни периоди на комплекса.

Разкопките около храма продължават и през следващите седмици. Екипът очаква, че с разкриването на нови площи ще бъдат открити допълнителни части от архитектурния ансамбъл, които могат да хвърлят още светлина върху историята на античния град и култовия комплекс.

# Хераклея Синтика #археологически разкопки #археолози

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