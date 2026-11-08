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Отличен Цветан Соколов изведе Дея спорт до победата над Локомотив Авиа

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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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Цветан Соколов стана играч на мача. Той беше най-резултатен като отбеляза 34 точки.

Отличен Цветан Соколов изведе Дея спорт до победата над Локомотив Авиа
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Дея спорт победи Локомотив Авиа (Пловдив) в среща от четвъртия кръг в СуперВолей. В зала „Младост“ в Бургас домакините се наложиха с 3:1 (29:27, 26:24, 23:25, 25:23) и записаха втора победа от началото на сезона. Поражението е второ и за гостите от Пловдив.

Двата тима изиграха равностоен двубой, в който имаше обрати, битка, много интересни моменти. Гостите пропиляха своите възможности, докато домакините бяха по-стабилни във важните моменти в края на геймовете.

Оспорвана първа част, изпълнена с обрати и емоции, предложиха двата отбора на зрителите. Локомотив поведе с 11:7 след ас на Тодор Димитров, а при 12:8 за пловдивчвани последваха 7 поредни точки за Дея спорт при начален удар на Георги Братоев. Стигна се до ново равенство като нито един от двата тима не успя да се откъсне до края. Гостите имаха 4 възможности да затворят гейма, от които не се възползваха. Ерик Стоев направи ас за 28:27, а при следващата ситуация Локомотив допусна грешна ротация и домакините поведоха след 29:27.

Втората част също беше непредвидима до края. Локомотив дръпна с 20:17, но домакините показаха добра защита и не само изравниха, но след две поредни блокади поведоха с 22:21. Гостите отново стигнаха първи до възможност да вземат гейма, но не го сториха. Това направиха домакините за 26:24 след дълго разиграване и атака в аут на Локомотив.

Битката продължи и в третата част. Двата отбора бяха равностойни, като и този гейм бе решен след 20-а точка. Домакините бяха отборът, който допусна повече грешки в края. Пловдивчани се възползваха от предимството си и успяха да намалят резултата.

Дея спорт направи разлика от 10:6 в четвъртия гейм. Локомотив постепенно скъси изоставането си само на една точка. В края, за първи път в мача, Дея беше отборът, който първи стигна до възможност да вземе гейма. Домакините се поздравиха с успеха след блокада на Валентин Братоев за 25:23.

Цветан Соколов стана играч на мача. Той беше най-резултатен като отбеляза 34 точки (2 блокади). Валентин Братоев добави 18 точки за победата (1 ас, 4 блокади).

За Локомотив най-резултатен беше Александър Николов с 16 точки (3 блокади). Тодор Димитров записа 13 точки (1 ас, 2 блокади), Трифон Лапков е с 12 (2 блокади), а Жулиен Георгиев завърши с 11 точки (1 блокада).

Дея спорт заема шеста позиция в класирането с 2 победи и 2 загуби. Локомотив е осми с един успех и две поражения.

В следващия кръг Дея спорт гостува на Славия, а Локомотив е домакин на Пирин (Разлог).

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Локомотив Авиа #ВК Дея спорт #Цветан Соколов

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