Отличиха 7 вдъхновяващи мъже със събитието "He is the man"

В петото издание на събитието "He is the man", организирано от най-големия информационен портал у нас, бяха отличени седем мъже. Всеки от тях вдъхновява, променя и развива.

Основните фактори, от които са водени всички отличени, са мъдрост, страст, влияние, развитие, вяра, амбиция и воля. Писателят Стефан Цанев е воден от страстта и мъдростта, актьорът Иван Бърнев - истина и всеотдайност, група "Молец" - вяра и постоянство.

Събитието се проведе под мотото "Нека бъдем, нека каузата ни води!". А каузата на всеки от отличените мъже е търсенето на успешно бъдеще.

На сцената на "Централния военния клуб" тази вечер публиката се сблъска с вдъхновяващите истории на актьора Иван Бърнев, група "Молец", актьора Галин Стоев и бизнесмена Демиан Пинтос. Те разкриха колко безценно е никога да не спираш да търсиш и да се развиваш.

Текст: Ерика Шаумян