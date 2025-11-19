БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отпускат средства на "Български пощи" за първоначално зареждане на станциите с евро

от БНТ

Чете се за: 01:12 мин.




Правителството одобри 44 млн. лв. допълнителни плащания от централния бюджет за 2025 г. за осигуряване на средства на "Български пощи" ЕАД. Двадесет и пет милиона лева се отпускат, за да бъде осигурено първоначалното зареждане с евро на пощенските станции в населени места без банки. Средствата ще бъдат възстановени от дружеството до 30 септември 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Предварителното осигуряване на стартовите пакети с евро е част от подготовката на дружеството за изпълнение на услугата от общ икономически интерес. В Националния план за въвеждане на еврото е предвидено снабдяването на "Български пощи" с евробанкноти и евромонети да започне два месеца преди датата на въвеждане на новата валута.

Осигурява се и временно финансиране в размер на 19 млн. лв., което да гарантира добра ликвидност до получаване на положително решение от Европейската комисия за компенсации в пълен размер на нетните разходи за предоставяне на универсална пощенска услуга и изплащането на пенсии. Разговорите с комисията са в напреднала фаза.

#еврото в България #"Български пощи" #евро

