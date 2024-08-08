Париж 2024: Програма 09.08.2024 г.
Програма на българското участие в Париж 2024 - 9 август 2024 г.
11:00 ч. Художествена гимнастика - Ансамбли /квалификации/ БНТ 1
12:30 ч. Борба - Биляна Дудова /62 кг - жени/ БНТ 1
15:30 ч. Модерен петобой - Тодор Михалев /полуфинал - мъже/
15:30 ч. Художествена гимнастика Боряна Калейн /индивидуален многобой - финал/ БНТ 1 и БНТ 3
16:15 ч. Вдигане на тежести - Карлос Насар /89 кг - мъже/ БНТ 1 и БНТ 3
20:00 ч. Борба - Магомед Рамазанов - финал БНТ 1
Програма на БНТ
09:10 ч. Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3
11:00 ч. Художествена гимнастика - Ансамбли /квалификации/ БНТ 1
11:35 ч. Лека атлетика /серии/ БНТ 3
12:30 ч. Борба - Биляна Дудова /62 кг - жени/ БНТ 1
13:50 ч. Кану-каяк /финали/ БНТ 3
15:30 ч. Модерен петобой - Тодор Михалев /полуфинал - мъже/
15:30 ч. Художествена гимнастика - Боряна Калейн /индивидуален многобой - финал/ БНТ 1 и БНТ 3
16:15 ч. Вдигане на тежести - Карлос Насар /89 кг - мъже/ БНТ 1 и БНТ 3
19:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1
19:00 ч. Футбол Франция - Испания /финал - мъже/ БНТ 3
20:00 ч. Борба - Магомед Рамазанов /86 кг - финал/ БНТ 1
20:25 Ч. Лека атлетика /финали/ БНТ 1
22:30 ч. Бокс /финали/ БНТ 3
23:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1
23:30 ч. Плажен волейбол /финал - жени/ БНТ
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