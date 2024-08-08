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Париж 2024: Програма 09.08.2024 г.

париж 2024 програма 03082024
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от БНТ
20:36, 08.08.2024
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Програма на българското участие в Париж 2024 - 9 август 2024 г.

11:00 ч. Художествена гимнастика - Ансамбли /квалификации/ БНТ 1

12:30 ч. Борба - Биляна Дудова /62 кг - жени/ БНТ 1

15:30 ч. Модерен петобой - Тодор Михалев /полуфинал - мъже/

15:30 ч. Художествена гимнастика Боряна Калейн /индивидуален многобой - финал/ БНТ 1 и БНТ 3

16:15 ч. Вдигане на тежести - Карлос Насар /89 кг - мъже/ БНТ 1 и БНТ 3

20:00 ч. Борба - Магомед Рамазанов - финал БНТ 1

Програма на БНТ

09:10 ч. Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3

11:00 ч. Художествена гимнастика - Ансамбли /квалификации/ БНТ 1

11:35 ч. Лека атлетика /серии/ БНТ 3

12:30 ч. Борба - Биляна Дудова /62 кг - жени/ БНТ 1

13:50 ч. Кану-каяк /финали/ БНТ 3

15:30 ч. Модерен петобой - Тодор Михалев /полуфинал - мъже/

15:30 ч. Художествена гимнастика - Боряна Калейн /индивидуален многобой - финал/ БНТ 1 и БНТ 3

16:15 ч. Вдигане на тежести - Карлос Насар /89 кг - мъже/ БНТ 1 и БНТ 3

19:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1

19:00 ч. Футбол Франция - Испания /финал - мъже/ БНТ 3

20:00 ч. Борба - Магомед Рамазанов /86 кг - финал/ БНТ 1

20:25 Ч. Лека атлетика /финали/ БНТ 1

22:30 ч. Бокс /финали/ БНТ 3

23:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1

23:30 ч. Плажен волейбол /финал - жени/ БНТ

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#Париж 2024
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