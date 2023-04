Парижкият маратон и някои любопитни факти

На 2 април парижкият маратон се завръща в спортния календар на Франция с 52 000 регистрирани участници. Състезанието по традиция се провежда в първата неделя на април. Маршрутът тази година е малко променен в сравнение с предишното издание, но както винаги в стил популярния филм „Емили в Париж“, маратонът ще премине покрай най-големите исторически забележителности на столицата.

По официални данни за това издание са се регистрирали 52 000 души от десетки държави, но организаторите отбелязват, че се очаква поне 10% от тях да не стартират, както и че един от всеки трима състезатели на старта няма да бъде французин.

С тази цифра маратонът в Париж възвръща посещаемостта си отпреди Covid пандемията. Миналата година 45 000 души са се регистрирали за участие. Рекордът за участници остава през 2019 г., когато от 49 155 стартиращи са завършили 47 495 души.

Началото на емблематичното състезание е през 1976 г. Тогава 150 души се впускат в приключението "маратона на Париж", което продължава и до ден днешен и което събира на едно място хора от цял свят.

Първият старт на маратона на Париж 2023 е този на хората с увреждания и е насрочен за 7:55 ч. от булевард Шанз-Елизе.

Организаторите са направили някои промени в трасето в сравнение с миналогодишния маршрут, но началото и финалът отново ще бъдат в подножието на Триумфалната арка. Както винаги маратонът ще наложи множество ограничения на движението още от днес.

43% от бегачите регистрирани за тазгодишното издание ще участват в маратона за първи път. Като организаторите отбелязват, че през 2019 г. дебютантите са били 35%, което може би е доказателство, че Covid пандемията е накарала хората да бягат. Средната възраст на парижкия маратонец е 39 години. Увеличили са се участниците във възрастовата група 18-24 години, а тези които попадат в групата 25-34 години представляват почти една трета (31%) от участниците, отбелязват организаторите.

По време на маратона ще бъдат прекосени седем квартала на столицата. За бегачите са предвидени 40 тона банани, 30 тона ябълки и круши, 100 000 филийки хляб, 120 000 парчета шоколад, 650 000 бутилки вода. Очаква се около 600 души да се включат в помощ на състезаващите се по трасето.

Метеоролозите предупреждават за пролетен дъжд сутринта, слънце по обяд и температури между 8 и 11 градуса.

