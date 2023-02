Патрик Махолмс отпразнува триумфа от Супербоул в Дисниленд

Играчът на Канзас Сити Чийвс Патрик Махолмс отпразнува триумфа от Супербоул LVII с парад в Дисниленд.

"Вождовете" спечелиха Супербоул за втори път в последните 4 години. Отборът се прибра в Канзас Сити, където бяха посрещнати с почести от местните власти. Голямата им звезда Патрик Махолмс се включи в традиционния парад в Дисниленд.

Welcome to the happiest place on earth, Bronze and Sterling! ️ pic.twitter.com/XEGfkC6GHs