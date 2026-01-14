Павела Митова, ИТН: Политическото поведение на "Има такъв народ" се е водило от мисълта за държавност

Политическото поведение на "Има такъв народ" никога не е се е водило от конюнктурата, а единствено от мисълта за държавност и здрав разум, заяви в декларация от парламентарната трибуна Павела Митова при откриването на новата пленарна сесия на 51-вото Народно събрание.

Тя отбеляза, че влизаме в новата година без бюджет, което означава без социална защита, без социална справедливост за широки кръгове от населението и без сигурност за бизнеса. И вината за това безспорно е на всички политически партии, които провалиха бюджета, одобрен от социалните партньори, изтъкна депутатът. Затова и негативните последствия ще се носят от тях, заяви Митова.

Благодарение на последователната ни политика цената на електричеството за българските граждани не се повиши и няма да се повишава - нещо, което беше неизбежно, ако не бяхме премахнали предложението на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" за либерализация на пазара от Плана за възстановяване и устойчивост, посочи тя. Сега българските граждани щяха да плащат няколко пъти по-висока цена за ток заради "глупостта и алчността на бившите управляващи от сглобката", посочи Митова.

Работещите в Маришкия басейн ще запазят работните си места и семействата им няма да останат на улицата и същевременно България не загуби базовите си мощности, а ги доразви, добави депутатът.

"Едва ли сте забравили истеричното поведение на опозицията по темата за функционирането на "Нефтохим Бургас" и американците санкции. Ако не бяхме реагирали своевременно, сега България щеше да бъде в криза с горивата, а "Нефтохим" нямаше да работи. Всички знаем какво се случи в Сърбия. Знаем и цените на горивата там, след като тяхната рафинерия затвори. Факт е, че в България успяхме да преодолеем този проблем и да защитим гражданите си. Истината е, че това управление спаси парите по Плана за възстановяване и устойчивост", продължи Павела Митова.

Знаете ли каква е истинската цена на това България да няма правителство, питат от ИТН. "ПВУ предвиждаше първоначален размер от 6,267 млрд. евро. Правителството завари едно единствено искане за плащане, получено през декември 2022 г. за три години, което означаваше абсолютно реален риск да не се включим в регламента до края на периода. С редовния кабинет на тази сложна тройна коалиция над 50% от ПВУ беше изпълнено", припомнят от партията. Сега влизаме в политическа криза и нито една реформа не може да бъде осъществена, защото няма парламентарно мнозинство. Какво значи това в пари - 2,5 млрд. евро, толкова ще загубим, обясни Павела Митова. По думите ѝ 2,5 млрд. евро са двойно повече от заложения дефицит в проектобюджета, който опозицията е провалила.

В сферата на външната политика направихме точно това, което обещахме - не допуснахме да отиде нито един български войник в Украйна, спряхме лъжите и манипулациите на Северна Македония на ниво Европейски парламент, обявиха от ИТН.

След пет годишна битка успяхме да променим семейния кодекс и да осигурим равнопоставеността на двамата родители при отглеждането на детето. Както и започнахме реалната борба срещу неправителствените организации, които печелят милиони на гърба на нашите деца, се посочва още в декларацията.

Благодарение на нашето искане към Конституционния съд , "част от глупавите промени на юридическите титани от ПП-ДБ в Конституцията бяха премахнати", отчете още Митова.

Тя припомни, че са внесли в поредното Народно събрание предложение за промени в закона за референдумите, защото пряката демокрация е най-висшата форма на политически контрол и властта се упражнява от народа без политически посредници. Ще видим днес как ще се произнесе народното представителство по тази тема, добави депутатът.

Още в първите седмици на 51-вия парламент внесохме промени в Изборния кодекс, премахващи мъртвите души от избирателните списъци и въвеждане на 100% машинно гласуване с оптични сканиращи устройства, припомниха от ИТН.

"За да се доведат докрай всички необходими реформи, трябва да има работещ парламент и кабинет. Затова няма да спрем дотук. България има нужда от десни консервативни формации, защото европейската псевдолиберална политика, очевидно не ни води към нищо добро. От ИТН винаги сме защитавали и ще продължим да защитаваме консервативните ценности, което на прост език означава защита на нормалното семейство, състоящо се от мъж и жена; защита на силната национална суверенна държава; защита на националните ценности и идеали на България; спиране на безконтролната емиграция и депортация на всички нелегално пребиваващи в страната; битка срещу зелената сделка и защита на енергийната ни сигурност и българската икономика", завърши декларацията на "Има такъв народ".

"Ние сме уверени, че мъдрият български народ помни и ще отсее истината от лъжата, шарлатанията от нормалността и обикновената глупост от здравия разум", каза още Павела Митова.