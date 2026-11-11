Питас: Чувствам се отлично в ЦСКА

Футболистът на ЦСКА Йоанис Питас сподели, че се чувства отлично на „Българска армия“ и на този етап от кариерата си не мисли за завръщане в Кипър. Нападателят говори пред медиите в родината си, след като се присъедини към националния отбор за предстоящите срещи от Лигата на нациите.

„Лимасол е моят дом и е важно, че се завръщаме там с националния отбор. На този етап от кариерата си обаче се чувствам добре там, където съм, и искам да остана в чужбина. Бъдещето ще покаже какво ще се случи“, заяви Питас в отговор на въпрос за евентуално завръщане в местния шампионат.

Кипърският национал е категоричен, че попадението му при победата с 3:0 над Левски е повишило увереността му.