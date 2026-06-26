По-леко облекло за полицаи в Белгия заради жегите

Началник на едно от областните полицейски управления в Белгия е осигурил къси панталони и тениски с къс ръкав за подчинените му служители в опит да облекчи условията им за работа в рекордните горещини, съобщиха местни медии.

Белгия е обхваната от гореща вълна за втори път след края на зимата и в последните дни постоянно се отчитат температурни рекорди, а прогнозата е градусите да скочат до 40 до края на седмицата.

В местните медии това стана повод за спорове дали полицаите да имат право да носят по-леко облекло, когато времето е толкова топло. Според закона те са длъжни да бъдат в добре поддържан външен вид, в съответствие с образа на институцията, в униформа според изискванията за безопасност, без да смесват лично и служебно облекло.

Областният полицейски началник настоява, че повишаването на температурите не е временно явление и е взел сам решение как да помогне на своите колеги. Подчинените му полицаи не са задължени да обуват къси панталони, а онези от тях, които управляват мотоциклети, нямат право на облекло с открити части на тялото.

Началникът казва, че очаква от гражданите да проявят разбиране, ако забележат полицаи "по шорти или бермуди".