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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

По-леко облекло за полицаи в Белгия заради жегите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:32 мин.
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По-леко облекло за полицаи в Белгия заради жегите
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Началник на едно от областните полицейски управления в Белгия е осигурил къси панталони и тениски с къс ръкав за подчинените му служители в опит да облекчи условията им за работа в рекордните горещини, съобщиха местни медии.

Белгия е обхваната от гореща вълна за втори път след края на зимата и в последните дни постоянно се отчитат температурни рекорди, а прогнозата е градусите да скочат до 40 до края на седмицата.

В местните медии това стана повод за спорове дали полицаите да имат право да носят по-леко облекло, когато времето е толкова топло. Според закона те са длъжни да бъдат в добре поддържан външен вид, в съответствие с образа на институцията, в униформа според изискванията за безопасност, без да смесват лично и служебно облекло.

Областният полицейски началник настоява, че повишаването на температурите не е временно явление и е взел сам решение как да помогне на своите колеги. Подчинените му полицаи не са задължени да обуват къси панталони, а онези от тях, които управляват мотоциклети, нямат право на облекло с открити части на тялото.

Началникът казва, че очаква от гражданите да проявят разбиране, ако забележат полицаи "по шорти или бермуди".

#екстремни жеги в Европа #униформи #горещо време #Белгия #полиция

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