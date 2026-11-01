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По-висока избирателна активност в Сунгурларе на втория тур

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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висока избирателна активност сунгурларе втория тур
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По-висока избирателна активност се отчита в община Сунгурларе на втория тур на президентските избори. Към 16.00 часа правото си на глас са упражнили 1376 души от общо 10 112 избиратели, или 13,61%. За сравнение, по същото време на първия тур преди седмица до урните са отишли 1085 души, а активността е била 10,74%. Това означава, че днес са гласували с 291 души повече. Така избирателната активност се е повишила с близо 3 процентни пункта.

Въпреки увеличението Сунгурларе остава сред общините с най-ниска избирателна активност в Бургаска област.

#избори 1 ноември #президентски избори 2026 #Сунгурларе #балотаж #избирателна активност

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