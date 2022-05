Победа №1000 осигури финал на Джокович в Рим

Новак Джокович победи Каспер Рууд с 6:4, 6:3 и се класира на финала на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим. Той записа своята победа №1000 в кариерата си.

В първия сет сърбинът осъществи поведе с 4:0, за да наложи контрол над играта. Съперникът му върна един пробив, но лидерът в световната ранглиста затвори частта при 6:4.

Равенството се запази до резултат 3:3 във втория сет, след което Джокович бе категоричен и се поздрави с победата с първия си мачбол след 1 час и 43 минути игра.

An eternal landmark in the Eternal City @DjokerNole defeats Ruud 6-4 6-3 to notch career win No. in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/s8QcTfnCST