Почетино: С Мбапе оставаме в ПСЖ на 100%

Наставникът на Пари Сен Жермен Маурисио Почетино заяви, че той и неговият възпитаник Килиан Мбабе ще бъдат част от клуба и през следващия сезон.

Бъдещето на мениджъра в клуба остава несигурно, след като столичани бяха отстранени както от Купата на Франция така и от Шампионска лига по-рано през кампанията. Договорът на футболистът изтича през лятото, като местни медии твърдят, че Реал Мадрид желае да привлече играча.

"На 100% ще останем в клуба. По този начин стоят нещата днес. Така смятам към този момент. Никога не можем да знаем, какво ще се случи във футбола. Затова ви давам информацията, с която разполагам към момента", категоричен бе аржентинецът на пресконференцията преди шампионатния двубой със Страсбург от 35-ия кръг на Лига 1.

