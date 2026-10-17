Почина треньор на ЦСКА 1948

На 62-годишна възраст днес почина Юрий Васев, който бе официално старши треньор на ЦСКА 1948. Тъжната вест съобщи официалната страница на "червените" във "Фейсбук".

"С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА. Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!", пишат от ЦСКА 1948.

Като футболист Юрий Васев е носил екипите на Миньор (Перник), Академик (София), Струмска слава, Спартак (Плевен), Миньор (Бобов дол) и Металург.

Треньорската му кариера преминава през съставите на Миньор (Перник), Миньор (Бобов дол), Македонска слава, Марек, Септември (Симитли), Лудогорец (юноши) и ЦСКА 1948.