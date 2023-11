Похитителите освободиха бащата на Луис Диас

Бунтовническата група "Национална освободителна армия" освободи бащата на колумбийския нападател на английския футболен клуб Ливърпул Луис Диас, съобщава Ройтерс.

Родителите на Диас бяха отвлечени на 29 октомври в Колумбия, когато спрели на бензиностанция. По-късно властите успяха да спасят майката на футболиста.

Преди два дни похитителите обявиха, че не могат да освободят заложника поради продължаващите военни действия на територията.

В неделя Ливърпул завърши наравно 1:1 като гост на Лутън. Диас отбеляза гол в петата минута на добавеното време на втората част. След като се разписа, футболистът вдигна фланелката си, а под нея имаше друга с надпис "Освободете баща ми". Тогава Диас изигра първия мач след отвличането на родителите си, а преди това пропусна два двубоя.

Luis Díaz's father has been released 12 days after being kidnapped in Colombia pic.twitter.com/l48uxITNah