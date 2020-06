Полицаят, обвиняем за убийството на Джордж Флойд, може да получи 40 години затвор

Протестите в Съединените щати, предизвикани от смъртта на чернокож мъж по време на арест, продължиха и през изминалата нощ. Дори и след полицейския час, в много градове множества от хора останаха по улиците.



В Портланд отново имаше палежи, но като цяло ситуацията навсякъде беше по-спокойна. Междувременно прокуратурата обвини още трима полицаи, присъствали на ареста на Джордж Флойд в подпомагане и подбуждане към убийство.

Определена им е гаранция от 1 млн. долара за всеки. Основният обвиняем - полицаят Дерек Човин - вече е с по-тежко обвинение - за убийство втора степен и може да получи до 40 години затвор.

