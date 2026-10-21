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Полицейска акция в Царево: Иззеха килограм марихуана, боеприпаси и незаконна дървесина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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полицейска акция царево иззеха килограм марихуана боеприпаси незаконна дървесина
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Близо килограм марихуана, ловни патрони и незаконно добита дървесина са иззети при специализирана полицейска операция на територията на община Царево. Акцията е насочена срещу престъпления, свързани с нарушаване на политическите права на гражданите, разпространението на наркотици и битовата престъпност.

В село Бродилово полицията е задържала постоянно пребиваващ германски гражданин. При претърсване на дома му са открити около килограм суха тревна маса, реагирала на марихуана, както и 36 ловни патрона от два различни калибъра. По случая е образувано досъдебно производство.

При друга проверка, на пътя Бургас – Царево, е спрян 43-годишен шофьор от Ахтопол. Дрегерът е отчел 1,45 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

В Царево е задържана и 23-годишна жена, у която са открити около два грама марихуана.

В село Синеморец полицаите са установили и два случая на незаконно добита дървесина. В дворовете на 57-годишна жена и 77-годишен мъж са намерени общо девет кубически метра дърва за огрев без необходимите документи и горска маркировка. По първоначални данни дървесината е добита от гористи местности край селото.

По установените нарушения са образувани досъдебни производства и полицейски преписки.

# Царево #акция #боеприпаси #марихуана

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