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Позитивни резултати за френските отбори в Европа, след срама от катастрофалното представяне на Ланс

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Олимпик Лион завърши 1:1 с Реал Сосиедад, Олимпик Марсилия записа ценна победа с 1:0 при гостуването на Байер Леверкузен, а Монако надигра Нордселанд с 2:0 за трета поредна победа в Лига Европа.

Позитивни резултати за френските отбори в Европа, след срама от катастрофалното представяне на Ланс
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След убедителната победа на Пари Сен Жермен над Виляреал (6:0) и унизителната загуба на Ланс от Комо (1:9), френските клубове в европейските турнири трябваше да завършат седмицата с позитивно представяне.

Олимпик Лион, Олимпик Марсилия и Монако имаха възможността да подобрят представянето на Франция и го направиха.

В първия си мач след неочакваното напускане на Пауло Фонсека, Лион си осигури ценна точка като гост на Реал Сосиедад в Лига Европа (1:1). Изоставайки на полувремето след гол на Ори Оскарсон, момчетата на Хорхе Масиел отговориха перфектно след почивката. Корентин Толисо изравни резултата след центриране на Танер Тесман.

Доминик Грайф направи няколко решаващи спасявания, за да запази резултата. Така Олимпик Лион си тръгна с точка и се изкачи с едно място в класирането, където вече заема 12-та позиция.

Олимпик Марсилия записа ценна победа с 1:0 при гостуването на Байер Леверкузен. Марсилци постигнаха първи успех за сезона в Лига Европа. След като домакините бяха по-активни на терена в първите минути, момчетата на Бруно Женезио демонстрираха солидна защита и в лицето на Джефри Де Ланге.

След трудното първо полувреме, гостите постепенно възвърнаха увереността си и станаха по-опасни след почивката. Тяхната упоритост най-накрая се отплати в 77-ата минута, когато Амин Гуири донесе победата за своя тим в турнира.

Монако направи необходимото срещу Нордселанд (2:0) и продължава без грешка в трите си мача и с актив от 9 точки.

В първите минути Монако трябваше да се бори срещу датския отбор, но момчетата на Филипе Луис най-накрая откриха резултата в 33-ата минута благодарение на Матис Детурбе.

Монако можеше да запиша по-изразителен резултат, ако головете на Парис Брунер и Минамино не бяха отменени заради засади. След това, в добавеното време, Матис Аблин подпечата победата с бърза контраатака. Така Монако си осигури класиране за плейофите, и се изкачи на върха на таблицата, наравно с Твенте, Панатинайкос и Лугано.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Монако #ФК Олимпик Лион #ФК Олимпик Марсилия

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