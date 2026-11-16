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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Правителството отпусна по еднократна помощ на наследниците на загиналите в ада на АМ „Тракия“

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правителството отпусна еднократна помощ наследниците загиналите ада bdquoтракияldquo
Снимка: БТА/Архив
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Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 8000 евро на законните наследници на загиналите хора в катастрофата на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Необходимите средства от общо 96 000 евро са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Еднократната помощ ще бъде изплатена от дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин държавата ще осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на всички загинали.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #еднократна помощ #загинали в катастрофа

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