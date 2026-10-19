Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ - свети Йоан Рилски

Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир. Той се е родил около 876 г. и починал на 18 август 946 година. Тази година се честват 1150 г. от рождението му и 1080 години от успението му.

Родното място на светеца е село Скрино, разположено в гънките на Осоговска планина край река Струма. Родителите му били благочестиви хора, които отрано го възпитали в любов и вяра в Бога. Когато починали, той раздал на бедни и болни хора всичкото си имущество и постъпил в близък манастир като послушник. След известно време станал монах. Закопнял за тих, отшелнически живот, той напуснал манастира и се изкачил на висока и гола планина. Направил си колиба и започнал да се подвизава в пост и молитва. Хранел се само с диви растения. В една нощ разбойници го нападнали, пребили и изгонили от колибата. След скитане из планината намерил дълбока пещера и се заселил в нея.

Един ден неговият племенник Лука, без да каже на баща си, тръгнал да търси любимия си чичо в планината. След големи трудности го намерил. Като видял отдалече момчето, св. Йоан помислил, че сънува. Толкова му се видяло чудно, че може сред това пусто място да стъпи човешки крак. С любов той приел племенника си. Много се зарадвал, като чул от него, че желае също да се подвизава.

Намерило се място в пещерата и за Лука. Двамата започнали да се подвизават в труд и молитва.

Разтревожен за сина си, бащата тръгнал да го търси. Намерил го в пещерата като същински отшелник. Разгневил се и се озлобил срещу брат си Йоан, че е допуснал това. Преподобният мълчал. Бащата хванал сина си и го повел със себе си. Св. Йоан коленичил и със сълзи се молел Господ да устрои нужното за вечното спасение на момчето. След това седнал в пещерата и се отдал на размисли за опасностите на светския живот. Като вървели по пътя към родното село, змия ухапала младия Лука и той умрял. Бащата, дълбоко опечален от станалото, се почувствал виновен за внезапната смърт на момчето. Той взел мъртвото тяло и го понесъл обратно към пещерата на св. Йоан. Пустинникът поискал от него да погребат момчето близо до пещерата.

По молитвите му се излекували много болни

Когато бащата си отишъл, св. Йоан започнал редовно да ходи при гроба. Сядал до него и се отдавал на мисли за суетността на земния живот. В тази пещера св. Йоан прекарал 12 години. От пещерата той минал във великата Рилска пустиня. Поселил се в хралупата на едно грамадно дърво. Постел, молел се и плачел. Хранел се само с треви. Не виждал никъде човешко лице. Живеел със зверовете, които се оказали добри към него.

След известно време го открили овчари и вестта за него бързо се разнесла. Много хора от различни места идвали при хралупата, за да поговорят с отшелника. Някои от тях водели със себе си болни. С молитвите си преподобният измолвал от Бога за всички здраве.

Смиреният Йоан обаче искал да се усамоти така, че да се отдаде изцяло на молитви към Бога. Напуснал любимия си дъб, който години наред му давал топъл подслон, и продължил да се изкачва нагоре в планината. Стигнал до грамадна скала, до която видял просторна пещера. Поселил се в пещерата, водел непрекъсната борба с изкушенията на злите духове и с всички природни стихии - ветрове, бури, дъждове, снегове, виелици. Ходел облечен във вехта кожена дреха.

Но и тук великият отшелник не останал скрит от човеците. Слухът за неговите удивителни подвизи стигнал и до благочестивия цар Петър. Царят искал да го види и да разговаря с него. Пратил му в дар злато и плодове. Св. Йоан приел с благодарност плодовете, но златото върнал, защото не му било нужно. Скромен и смирен, той отклонил срещата с царя, но му написал в писмо какво е нужното за него и за държавата.

Мнозина надошли около Божия угодник и пожелали да се отдадат на подвизи като него. Построили манастир, пръв игумен на който станал сам преподобният Йоан. Преди смъртта си той оставил писмен завет на своите ученици, в който отправя съвет: "Новопокръстените люде от единокръвния свой народ утвърждавайте във вярата и ги наставлявайте да изоставят непристойните езически обичаи и злите нрави..."

Пътят на благоуханните мощи на свети Йоан

Първоначално храмът бил устроен в пещерата, където по-рано живеел свети Йоан. На 70-годишна възраст преподобният блажено починал. Бил погребан в самата пещера от братята монаси. След няколко десетки години Божият угодник се явил на учениците си и поискал от тях да пренесат мощите му в град Средец (София). Като отворили гроба му, те видели нетленно и благоуханно неговото тяло. Прославяйки Бога, с почести го пренесли в София. Това станало на 19 октомври. Оттогава на този ден тържествено се чества неговата памет.

Светите мощи били положени най-напред в църквата "Св. великомъченик Георги Победоносец". После били пренесени в църквата "Св. апостол и евангелист Лука".

В 12 век един благочестив и богат българин построил в чест на св. Йоан Рилски хубава каменна църква, в която били пренесени мощите му и при която се образувал манастир. Страдалци от всякакъв род тук получавали здраве, утеха и подкрепа.

През 1183 г. унгарците на крал Белла ІІІ превзели град София и отнесли мощите на преподобни Йоан Рилски в своята столица Гран (Естергом). И на унгарска земя станали редица чудеса, някои от които дали възможност на унгарците да разберат, че мощите на светеца трябва да пребивават в неговата родна земя. След тригодишен престой в Унгария светите мощи били върнати обратно в София с много дарове. Кралят украсил ковчега със злато.

През 1195 г. българският цар Асен І тържествено пренесъл мощите от София във Велико Търново - тогавашната столица на България. Сега мощите на св. Йоан Рилски Чудотворец почиват наново в неговата света Рилска обител.

На 19 октомври се празнува и Денят на българския лекар.

Честит празник!