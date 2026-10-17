Преди вота: Отново скандални назначения и замени в СИК-овете

Почти седмица до президентския вот отново има масови смени в секционните избирателни комисии. Стана ясно, че и в тези избори отново ще участват хора от скандалните комисии, в които видеонаблюдението разкри как се дописват бюлетини. Възнагражденията на СИК започват от 156 до 230 евро.

Как член на секционна избирателна комисия в Белица попълва празни бюлетини за две партии показахме първо в "По света и у нас" след парламентарните избори октомври 2024 г.

Главното действащо лице от тези кадри не участва в изборите сега, но други две от комисията, наблюдавала нарушенията, отново ще броят гласовете на избирателите. Имената им фигурират в списъка със съставите на СИК в Белица. От Районната избирателна комисия обмислят "черен списък", но припомнят, че предложенията за членове са на партиите.

Йоана Лозанова-Паланкова, председател на РИК-Благоевград: "Няма как да го извадим от списъците, освен ако лицето не подаде оставка. Аз мисля, че е добре да се направи един "черен списък" с подобни лица. И като се пусне една справка на членовете на СИК, да излизат тези хора. Винаги има проблемни секции, особено в общините Белица, Якоруда, където живее смесено население." АРХИВ 29.10.2023 г.: "Тези бюлетини така ли ще ги оставим или... ще ги оправим нещо?"

И в Монтана са с повишено внимание, след като на местните избори в село Габровница видеонаблюдението освети случай, станал известен с "жената с пръстените", която надписваше бюлетини.

РИК-Монтана: "Ние нямаме в нашата система справка кой е осъден като лице. Това е извън нашата компетентност. Партиите подават хората и ние гледаме само критериите в системата.

БНТ: Т.е. не можете да откажете?

- Не можем да откажем, разбира се."

Основният критерий за представителите на секционните избирателни комисии е да владеят български език, както и да не са сред кандидатите за съответния вид избор или да не заемат определена публична длъжност. В една секция не може да има съпрузи или роднини.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Ние прилагаме Изборния кодекс и нямаме отделни правомощия да проверяваме лицата, които биват предложени от партиите. Лицата в секционните избирателни комисии се назначават от Районните избирателни комисии, които също нямат правомощията да ги сменят, но се надяваме наистина на отговорност от страна на политическите партии, за този проблем се говори от години."

В Благоевградско едва започнаха обученията, а замените вече са налице.

Йоана Лозанова-Паланкова, председател на РИК-Благоевград: "В момента текат доста смени. Аз призовавам да не се правят подобни смени в последния момент, най-малкото, защото в момента текат обучения."

Обученията не са платени. За сметка на това възнагражденията за член на секция са 156 евро, за секретар - 170, а за председател - 185 евро. Плащат се и по 15 евро за допълнителни дейности, като подготовка на изборното помещения. За тези избори Рая Зашева за втори път ще е председател на секция.

Рая Зашева, председател на СИК в Благоевград: "Аз лично смятам, че са справедливи. Това даже е неработен ден, мисля, че са доста добре преценени. И смятам, че хората биха се замислили дали те да не вземат участие."

Възнагражденията за членовете на СИК в чужбина са по-високи с между 100 и 150 евро.