Предлагат облекчено пътуване за лица с ваксина, одобрена от ЕМА

Европейската комисия предложи пътниците, които са напълно ваксинирани с одобрени от ЕС препарати, да могат отново да влязат в ЕС, ако идват от държави, в които COVID-19 все още създава проблеми.

"Комисията предлага да се разреши влизане в ЕС по несъществени причини не само за всички лица, идващи от страни с добра епидемиологична ситуация, но и за всички хора, които са получили последната препоръчителна доза от разрешена от ЕС ваксина", гласи изявление на Еврокомисията.

"Време е за съживяване на туристическата индустрия и за възстановяване на трансграничните приятелства, но безопасно. Предлагаме да приветстваме отново ваксинирани посетители и тези от страни с добро здравословно състояние. Но ако се появят варианти, трябва да действаме бързо: предлагаме европейски механизъм на "спешна спирачка", обяви председателят на Еврокомисята Урсула фон дер Лайен в Туитър.

