ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад: Тръмп заплаши Техеран с нови удари при провал

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Разговорите трябва да започнат днес в столицата на Пакистан

конфликтът близкия изток сащ иран получили план войната
Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с нови удари, ако преговорите се провалят. Те трябва да започнат днес в столицата на Пакистан - Исламабад.

Американската делегация е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. В екипа на Съединените щати влизат още специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Преди да отпътува за Исламабад Джей Ди Ванс предупреди Техеран, "да не си играят със Съединените щати".

Преговорите ще се водят на фона на крехко 2-седмично примирие. Техеран настоява преди началото на преговорите да бъдат изпълнени две от исканията им - да спрат ударите срещу Ливан и да бъдат освободени блокираните ирански активи.

Израел се съгласи да започне преговори с Ливан за прекратяване на огъня, но отказва да води разговори с групировката Хизбула. Засега не е ясно дали Съединените щати ще приемат условието за иранските активи.

#войната в Иран #преговори САЩ-Иран #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток

