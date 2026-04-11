Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад: Тръмп заплаши Техеран с нови удари при провал

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с нови удари, ако преговорите се провалят. Те трябва да започнат днес в столицата на Пакистан - Исламабад.

Американската делегация е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. В екипа на Съединените щати влизат още специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Преди да отпътува за Исламабад Джей Ди Ванс предупреди Техеран, "да не си играят със Съединените щати".

Преговорите ще се водят на фона на крехко 2-седмично примирие. Техеран настоява преди началото на преговорите да бъдат изпълнени две от исканията им - да спрат ударите срещу Ливан и да бъдат освободени блокираните ирански активи.

Израел се съгласи да започне преговори с Ливан за прекратяване на огъня, но отказва да води разговори с групировката Хизбула. Засега не е ясно дали Съединените щати ще приемат условието за иранските активи.